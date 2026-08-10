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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة يطمئن جماهير الأهلي بشأن معسكر إسبانيا: قوة وتركيز والجميع عايز يثبت نفسه

افشة
افشة
محمد بدران

تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة الإعداد التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق تسير بشكل جيد سواء في مصر أو خلال المعسكر الحالي بإسبانيا.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كل مدرب وليه طريقته وشخصيته، إحنا عملنا فترة إعداد في مصر وكانت كويسة جدًا، وكان فيه قوة وتركيز، وكله عايز يثبت نفسه ويعمل حاجة كويسة للنادي».

وأضاف لاعب الأهلي: «ودلوقت نفس الكلام في إسبانيا، والدنيا ماشية كويس، وكابتن حسين وكابتن وائل مخليين كل حاجة ماشية كويس».

واختتم أفشة تصريحاته قائلًا: «إن شاء الله تبقى سنة خير».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكره الإعدادي حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب عدد من المسابقات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر خلال الموسم المقبل.

محمد مجدي افشة معسكر اسبانيا الأهلي الموسم الجديد

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