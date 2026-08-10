وفاة أكبر معمر عن 118 عاما بمركز المحلة

شهد مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة الحاج عبد السلام محمد سليم سالم عن عمر ناهز 118 عامًا اكبر معمر حسب ما نوهت عنه أسرته وذلك بقرية تابعة لمركز المحلة الكبرى.

وفاة أكبر معمر بالمحلة

كما شيع الآلاف من أهالي مركز المحلة، عقب صلاة المغرب أمس تزامنا مع مشاركة حضور من أفراد أسرته وأهالي القرية، الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير.

علاقة موده مع جيرانه

وأفاد شهود عيان من أقارب العجوز مسن الفقيد أن الحاج عبد السلام سليم حاجز الـ100 عام، وله ثلاثة أبناء هم: محمد وعلي وسعدية، كما تزوج في سن الـ45، وظل لسنوات دون إنجاب، قبل أن يرزقه الله بأول أبنائه عندما بلغ نحو 60 عامًا.

حسن الخلق

الجدير بالذكر أن العجوز المسن اتسم طوال حياته بحسن الخلق وعلاقاته الطيبه بجيرانه وأحفاده وعندما رجل تغني الجميع بمحبته قبيل رحيل مفاجىء.