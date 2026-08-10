هيوصل 7 آلاف | مستقبل أسعار الذهب الأيام المقبلة

كشف الدكتور ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، عن أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية، متابعا أن الذهب ارتفع بـ 300 دولار للأوقية في أسبوع واحد فقط مما انعكس على السوق المحالي في مصر.

وتابع الدكتور ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن الذهب مخزن قيمة للتحوط في ظل الازمات العالمية، مستدركا أن سعر عيار 21 في الذهب يرتفع ويصل إلى 7 الأف خلال الايام القليلة المقبلة.

الذهب

وأشار الدكتور ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إلى أن أتوقع للجنية أن يصل أيضا إلى 60 الف جنيه مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الوقت الحالي وقت شراء الذهب لأنه سيرتفع بقوة الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية العام.

أسعار الذهب الأن في مصر

فيما ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الإثنين 10 أغسطس عالمياً وبالسوق المحلية، وصعد الجرام بنحو 45 جنيهاً متأثرا بتحركات الأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب الأسواق لتطورات الأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية الداعمة لتوجه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات بالسوق المحلية نحو 6155 جنيها للعيار 21، مقارنة بافتتاح التعاملات عند 6110 جنيهات، وبلغ متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهاً.

وسجلت الأوقية ببورصة الذهب العالمية 4361 دولارًا، بعد افتتاح التداول بالقرب من مستوى 4342 دولاراً، وتحركت بين 4313 و4363 دولاراً.

ونستعرض فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب سواء عالمياً أو بالسوق المحلية، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، نظرًا لاختلافها وفقاً لعدد من العوامل، منها نوع العيار والشركة المصنعة إلى جانب المكان.

أسعار الذهب الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7034 جنيهاً.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6155 جنيهاً.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5276 جنيهاً.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4103 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب 49240 جنيهاً.

سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 4361 دولاراً.

مصنعية الذهب

تتراوح قيمة مصنعية الذهب عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وقد تزيد أو تنخفض وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة.

كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيه.

مكاسب الذهب الأسبوع الماضي

يذكر أن أسعار الذهب بالسوق المحلية قد حققت مكاسب أسبوعية بنحو 190 جنيها في سعر الجرام ، مدفوعة بارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وإغلاق تعاملاتها على مكاسب بنحو 300 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حيث انه الأكثر طلباً بالسوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع الماضي نحو6120 جنيها بدون مصنعية، بعد أن افتتح تعاملات الأسبوع عند 5930 جنيهاً، لتصل مكاسبه نحو 190 جنيهاً.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 4342 دولارًا، وكانت قد افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 4045 دولارًا، لتحقق مكاسب بنحو 297 دولار.