تحذير عاجل.. التنمية الحضارية: لدينا 2 مليون و800 ألف مبنى مخالف |تفاصيل

قال الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنه في عام 2021 تم الإعلان عن مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

مراجعة لبعض المباني القديمة

وأوضح الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أنه يتم حاليا تنفيذ كود جديد للبناء وهو ما ساهم في قوة المباني عند التعرض للهزات الأرضية، مشيرا إلى انه يحدث مراجعة لبعض المباني القديمة لنرى هل هى أمنه أم غير أمنه.

مصر خالية من المناطق غير الآمنة

وأشار الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إلى أن حينما يكون هناك مباني آيلة للسقوط يكون التدخل من جانب المحافظة نفسها.

مبنى مخالف

وأضاف الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن هنام 2 مليون و 800 ألف مبنى مخالف و 264 ألف أسرة يسكنون في مباني مخالفة.

وأكمل الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أنه في عام 2021 تم الإعلان عن مصر خالية من المناطق غير الآمنة، مستدركا أنه يتم تنفيذ خريطة قومية للمباني غير الآمنة ونحاول معالجة المشكلات التي تواجهنا.

المواطنون يسعون الآن لتدخل الصندوق في المناطق غير الآمنة

وتابع الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن المواطنون يسعون الآن لتدخل الصندوق في المناطق غير الآمنة لثقتهم في الدولة، والتجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة رائدة جدا.

تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر بلغت 3.5 مليار دولار

وأضاف الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أننا نعمل حاليا على شركات من القطاع الخاص، موضحا أن تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر بلغت 3.5 مليار دولار.