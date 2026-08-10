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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : تطوير الخدمات البيطرية محور أساسي لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي

محافظ المنيا
محافظ المنيا
أ ش أ

أكد محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم الاثنين، أن تطوير الخدمات البيطرية يمثل محوراً مهماً في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية وحماية الثروة الحيوانية، مشدداً على أن زيادة الإنتاج الحيواني بالقرى تعد أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات متكاملة للمربين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية قام بها محافظ المنيا اليوم للوحدة البيطرية بقرية "عطف حيدر" التابعة لمركز العدوة، والمقامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لمتابعة انتظام الخدمات والوقوف على كفاءة الرعاية البيطرية المقدمة للمزارعين.

وأوضح كدواني أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية الأساسية للقطاعات الخدمية بالريف، موجهاً بتقديم كافة التيسيرات للمربين والارتقاء بالخدمات العلاجية والوقائية، وسرعة الاستجابة لاحتياجات أهالي القرى وتوابعها.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا الدكتور رمضان توفيق، أشار فيه إلى أن الوحدة تخدم 12 قرية، وتوفر خدمات التحصين، والتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات، وإجراء العمليات الجراحية، والتأمين على الماشية، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد العويسي، ورئيس المركز رضا مصطفى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفى سياق أخر.. أكد رئيس جامعة المنيا رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور عصام فرحات، اليوم الاثنين، إقرار زيادات هي الأكبر في تاريخ الصندوق منذ إنشائه عام 1983، لتعظيم المزايا التأمينية لأعضائه وضمان حصول المحالين إلى المعاش على أكبر ميزة ممكنة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق - بحسب بيان للجامعة اليوم - لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية المحايدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور أيمن حسنين والدكتور حسام شوقي، والعمداء وأعضاء الصندوق.

وأوضح فرحات أن الزيادات الجديدة تزامنت مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، حيث أقرت الجمعية العامة رفع الميزة التأمينية للصندوق من 180 شهراً إلى 230 شهراً، وزيادة الحد الأقصى للميزة من 210 آلاف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تقرر أيضاً رفع الحد الأدنى للميزة التأمينية من 70 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه الطفرة تعكس قوة المركز المالي للصندوق وتضعه في صدارة الصناديق المماثلة له بالجامعات المصرية تقديراً لعطاء أبناء المنيا.

محافظ المنيا الخدمات البيطرية الأمن الغذائي الثروة الحيوانية

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