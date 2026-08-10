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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزيز مرقة : أغنية دقة تجربة مختلفة.. وسعيد بالتعاون مع حودة | حوار

النجم عزيز مرقة مع أوركيد سامي
النجم عزيز مرقة مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

تألق الفنان الأردني عزيز مرقة مؤخرًا في أغنية « دقة »، التي يقدمها في ديو غنائي مع الفنان حودة، والتي طُرحت اليوم وحققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ويشهد كليب « دقة » أول تعاون يجمع بين عزيز مرقة وحودة، وظهرت خلاله الكيمياء الفنية الواضحة بينهما، حيث قدما أغنية صيفية مبهجة ومختلفة، تجمع بين الديسكو والدانس والشعبي، وتحمل فكرة رومانسية جديدة ومميزة.

وفي حوار خاص مع موقع «صدي  البلد»، تحدث النجم الأردني عزيز مرقة عن تفاصيل تعاونه مع حودة، وكواليس تصوير الكليب، ومخاوفه من تقديم لون غنائي مختلف، إلى جانب كواليس حفلهما في عمان، وما يحضره لجمهوره خلال الفترة المقبلة.

1: كيف تصف تعاونك مع الفنان حودة في أغنية « دقة »؟

أنا سعيد جدًا بالتعاون مع حودة في أغنية « دقة »، وسعيد جدًا أيضًا بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب. الأغنية صيفية مبهجة ومميزة، و  تجربة مختلفة

2: ما الفكرة التي تدور حولها أغنية « دقة »؟

الأغنية رومانسية، وتتحدث عن فكرة الحب عندما يكون فيه مقلب أو مفاجأة الفكرة مميزة و مختلفة

3: هل كان هناك أي شيء تخوفت منه قبل تقديم الأغنية بهذا الشكل؟

في البداية كنت قلقًا بعض الشيء، لأن هذه أول مرة مذج ما بين  الديسكو والدانس والشعبي، وهي منطقة موسيقية جديدة بالنسبة لي، ولذلك كان لدي بعض التخوف، لكنني سعيد جدًا برد فعل الجمهور على الأغنية والتفاعل الكبير معها و هي أغنية صيفية مميزة 

4:متي  عزيز مرقه قلبة دق دقة ؟

أحب أولادي و هم كل قلبي 

5: أغانيك دائمًا تحمل طاقة إيجابية.. هل تحرص على وجود هذه الرسالة في أعمالك؟

بالتأكيد، أنا حريص دائمًا على أن يكون هناك طاقة إيجابية  في الأغاني التي أقدمها. أنا لا أبحث فقط عن تقديم الرومانسية، ولكن يهمني أيضًا أن تحمل الأغنية طاقة  إيجابية تصل إلى الجمهور 

6: كيف كانت تجربتك مع حودة في الحفل الذي جمعكما في عمان؟

كنت مبسوطًا جدًا برد فعل الجمهور وتفاعلهم معنا في الحفلة. وكانت من اللحظات الجميلة جدًا بالنسبة لي، خاصة أنني شعرت بوجود كيمياء واضحة بيني وبين حودة على المسرح.

7: ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

إن شاء الله أحضر لمفاجآت فنية جديدة و حفل في مهرجان القلعة   ومفاجآت للجمهور، وأنا دائمًا حريص على التنوع في الأغاني التي أقدمها، وأحاول في كل تجربة أن أقدم شيئًا مختلفًا وجديدًا للجمهور.

يذكر أن طرح المطربان عزيز مرقة وحودة، اليوم، أول فيديو كليب غنائي يجمعهما معًا، بعنوان «دقة»، في تجربة فنية جديدة تمزج بين الأسلوب الموسيقي المميز لكل منهما.

ويقدم عزيز مرقة خلال الديو أجواء الموسيقى العصرية والديسكو التي اشتهر بها، بينما يضفي حودة لمسته الخاصة من خلال الإيقاعات والموسيقى الشعبية المصرية، ليجتمعا للمرة الأولى في عمل غنائي يجمع بين اللونين.

أغنية «دقة» من كلمات أحمد الجوكر، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، ومن إخراج نيروز أبو زيد، وإنتاج شركة «GAMMA ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

وصُوّر ديو «دقة» بطريقة الفيديو كليب داخل أحد المنتجعات السياحية، في أجواء صيفية وشبابية، تدور حول أجواء الحب والدلع والغزل.

وكان عزيز مرقة وحودة قد قدما أغنية «دقة» معًا للمرة الأولى بشكل «لايف» أمام الجمهور، خلال حفلهما على مسرح المدرج الروماني في الأردن، قبل طرح الفيديو كليب رسميًا.

ويأتي طرح «دقة» ليجمع بين التجربة الموسيقية المختلفة لعزيز مرقة واللون الشعبي الذي يتميز به حودة، في ديو غنائي جديد يجمعهما للمرة الأولى.

النجم عزيز مرقة اخبار الفن نجوم الفن

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