قائمة الزمالك الكاملة للموسم الجديد

استقر نادي الزمالك على قائمة الفريق للموسم الجديد، والتي تشهد تواجد عدد كبير من اللاعبين في مختلف المراكز، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك مجموعة من العناصر أصحاب الخبرات، بجانب عدد من اللاعبين الشباب والصفقات الجديدة، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

المهدي سليمان

محمد عواد

محمد صبحي

محمود الشناوي

خط الدفاع:

محمود حمدي الونش

محمد إسماعيل

مصطفى الزناري

أحمد حسام

السيد أسامة

خط الظهر:

فتوح

بن تايج

عمر جابر

محمد إبراهيم

خط الوسط:

أحمد ربيع

محمود جهاد

يوسف الفرنسي

محمد شحاتة

عبدالله السعيد

أحمد الخضري

محمد السيد

محمد حمد

آدم كايد

الأجنحة:

أحمد شريف

شيكو بانزا

خوان بيزيرا

أحمد الجفالي

إيشو

رؤوس الحربة: