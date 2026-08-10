أسامة أبو المجد: يجب تفصيل أسعار السيارات المستوردة.. والاستيراد الموازي في صالح المستهلك

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن القوائم الاسترشادية في المنافذ الجمركية شهدت تغييرًا في العديد من بنودها، مشيرًا إلى وجود سعر استرشادي في الجمارك بنسبة تصل إلى 20%.

وقال أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، إن هناك ضرورة لتفصيل وتحديد أسعار السلع والسيارات التي يتم استيرادها من الخارج من جانب المستوردين، موضحًا أن التعامل مع الوكيل يختلف عن شركات الاستيراد في سوق السيارات.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات أن ترك تحديد الأسعار للوكيل وحده قد لا يكون في صالح المواطن، موضحًا أن الوكيل قد يضع أسعارًا مبالغًا فيها، وهو ما ينعكس على المستهلك النهائي.

تعزيز المنافسة السعرية

وأشار إلى أن وجود الاستيراد الموازي يمثل عنصرًا مهمًا في السوق، مؤكدًا أن المنافسة بين الوكيل وشركات الاستيراد الموازي تصب في النهاية في صالح المستهلك، من خلال توفير خيارات متعددة أمامه وتعزيز المنافسة السعرية في سوق السيارات.