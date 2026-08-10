بسبب ركنة سيارة.. القبض على المتهم بتهديد شخص بعصا خشبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص حاملاً عصا خشبية بالتعدى على آخر بالسب وتهديده بإحداث تلفيات بسيارته بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص بالمعاش – مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثان: (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) لخلاف بينهما حول أولوية ركن سيارتهما بأحد الشوارع بدائرة القسم تعدى خلالها الأول على الثانى بالسب وتهديده بالتعدى عليه وسيارته بعصا خشبية "دون حدوث إصابات أو تلفيات".

أمكن تحديد وضبط الطرف الأول "الظاهر بمقطع الفيديو"، وضبط بحوزته العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

