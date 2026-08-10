ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

طرح اليوم المطربان عزيز مرقة، وحودة، أول فيديو كليب غنائي يجمعهما معاً، بعنوان "دقة" في تجربة فنية جديدة تمزج بين الأسلوب الغنائي لكل منهما، الأول أسلوب الموسيقى العصرية – الديسكو- التي يقدمها عزيز مرقة، والثاني أسلوب موسيقي الإيقاعات الشعبية المصرية التي يشتهر بها حودة.. أغنية "دقة" كلمات أحمد الجوكر، وألحان عزيز مرقه، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، ومن إخراج نيروز أبو زيد، ومن إنتاج شركة "GAMMA ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

تم تصوير دويتو "دقة" بطريقة الفيديو كليب داخل أحد المنتجعات السياحية بأجواء صيفية وشبابية، في إطار الحب والدلع والغزل في البنات، أغنية " دقة"، غناها الثنائي عزيز مرقة وحودة، معاً لأول مرة بشكل "لايف" على المسرح أمام الجمهور في حفل المدرج الروماني بالأردن، تقول كلمات أغنية "دقة":..

من نظرة قلبي راحلها

جرالك ايه ياقلبي لما شوفتها

رد وقالي ماشوفتش واحده زيها

دي حاجه نادره ومفيش تاني منها

دق دق انا قلبي دق دقه واتلخبط حس فجأه احساس فعلا جديد عليه

واحده واحده هو انا حبيتها امتى بكفايه ياقلبي اهدى فهمني بس حصلك ايه

واقوله ياقلبي ثواني ثواني ادينا ثواني نفهم ايه ده

ده تاني انت تاني سهرني ليالي ما تتقل كده

قالي هي حسيتها هي مخلوقة ليا من اول نظرتين

دخلت عليا سحرت عينيا حبيت في ثانية ماعرفش جت منين

دق دق انا قلبي دق دقه واتلخبط حس فجأه احساس فعلا جديد عليه

واحده واحده هو انا حبيتها امتى بكفايه ياقلبي اهدى فهمني بس حصلك ايه

ده ملاك و نازل من السما نازل مخصوص علشان يوريني الهنا

انا انا وقلبي محظوظين يا بختنا حكايات الحب زادوا اتنين انتي وانا

قول يا قلبي تعالي تعالي ايام وليالي نعيشها سوا

مزاجي معاكي يا محلا هواكي احلى هواك

دق دق انا قلبي دق دقه واتلخبط حس فجأه احساس فعلا جديد عليه

واحده واحده هو انا حبيتها امتى بكفايه ياقلبي اهدى فهمني بس حصلك ايه