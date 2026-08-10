بالأسماء | إصابة 14 شخصًا في حادث مروع بطريق أبو المطامير - البحيرة

أصيب 14 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة عمالة ربع نقل، بطريق محطة 2 فرع 4 بأبو المطامير، من مدخل الكيلو 71 بالطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين كسور واشتباه في كسور بمناطق مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى كدمات وسحجات متفرقة، وتبين أن جميع المصابين من مركز أبو حمص.

وجاءت بيانات المصابين على النحو التالي جنات حلمي فتحي عبدالحليم، 17 عامًا – كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات.

و ملك فرحات عبدالحي عثمان، 17عامًا – كسر بالقدم اليسرى وكدمات و دنيا عكاشة جلال علي، 15 عامًا – كدمات متفرقة بالجسم، و شهد حلمي فتحي عبدالحليم، 14 عامًا – سحجات بالجسم ، و عزيزة ربيع علي عثمان، 20 عامًا – سحجات بالجسم، و آلاء إسماعيل عوض إسماعيل، 17 عامًا – اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، و شيماء مهدي ضيف جمعة، 18 عامًا – اشتباه كسر بالذراع اليسرى، و ريهام عطية مسعود علي، 15 عامًا – كدمات بالوجه واشتباه كسر بالأنف، و أسماء إسماعيل عوض، 17 عامًا – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري، و تيسير أحمد صبحي، 19 عامًا – سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

و شعبان صبحي الصافي، 40 عامًا – كسر بالكتف الأيسر، و رحاب محفوظ عطية، 16 عامًا – اشتباه كسر بالحوض ، و سومة عبد الرسول عطية، 19 عامًا – كسر بالفخذ الأيمن واليد اليمنى.

، و وردة رمضان محمد، 18 عامًا – سحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتجدد الجهات المعنية دعوتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد المرور، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة أمان كافية، حفاظًا على الأرواح وسلامة جميع مستخدمي الطريق