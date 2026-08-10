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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة نقل على طريق كوم الفرج في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

شهد طريق كوم الفرج – أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة نقل كبيرة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

وعقب وقوع الحادث، تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تحرك عدد من الأهالي للمساعدة في التعامل مع الموقف والاطمئنان على السائق المصاب.

كما تمكنت سيارة الإسعاف من نقل السائق المصاب إلى مستشفى أبو المطامير العام، حيث جرى عرضه على الفريق الطبي بالمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة.

وأكدت المعلومات المتاحة بشأن الواقعة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي حالات وفاة، واقتصرت نتائجه على إصابة سائق السيارة النقل، الذي جرى نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتعامل مع آثاره واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى متابعة الموقف بعد نقل المصاب إلى المستشفى.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على تفاصيلها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة.

البحيرة حادث اصادم انقلاب سيارة اسعاف

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