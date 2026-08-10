مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في مشاجرة دامية بأخميم في سوهاج

شهد شارع الترعة المردومة بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مصرع شخص في العقد السادس من العمر وإصابة نجله بإصابات متفرقة، بالإضافة لإصابة شخص أخر.

بسبب خلافات نشبت على أولوية تحميل الركاب بالتوك توك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أخميم

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بشارع الترعة المردومة بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أخميم إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وفضها، وضبط طرفيها، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع تجدد الاشتباكات.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المشاجرة نشبت بين المصاب وأحد الأشخاص، على خلفية خلافات سابقة بينهما بسبب أولوية تحميل الركاب بالتوك توك، تعود إلى نحو أسبوعين، وتجددت الخلافات بين الطرفين، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع حسين م. ع، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وإصابة علي م. ف، بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، كما أصيب نجل الثاني المدعو بسام بجرح قطعي بالظهر.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما نُقل المصاب ونجله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضعان للفحوصات والعلاج.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.