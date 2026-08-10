التعليم العالي تحذر من سماسرة القبول بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل مبالغ مالية

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم / الاثنين / ، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من التعامل مع بعض الأشخاص أو الجهات التي تدّعي قدرتها على إلحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، وإنهاء إجراءات القبول والتسجيل مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التقديم والقبول بالجامعات الخاصة والأهلية تتم من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لهذه الجامعات، ووفقًا للطرق والإجراءات التي تعلنها، دون الحاجة إلى الاستعانة بأي وسطاء أو سماسرة.

ودعت الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص يدّعي ضمان القبول أو إنهاء إجراءات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، تجنبًا للتعرض للاستغلال أو الابتزاز، أو فقدان الأموال والفرص التعليمية.

وشددت على أهمية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من خلال المصادر الرسمية، والتعامل مباشرة مع الجامعات الخاصة والأهلية عبر مواقعها الإلكترونية وقنوات التواصل المعتمدة لديها.

كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي وسطاء أو سماسرة يتقاضون مبالغ مالية مقابل الادعاء بتسهيل أو ضمان القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك من خلال إرسال رسالة إلى الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».