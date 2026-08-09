محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديد

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، وكمال سليمان نائب المحافظ، الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة سوهاج، والدكتور أحمد جمال وكيل المديرية الجديد، بحضور اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس سكرتير عام المحافظة.

محافظة سوهاج

ورحب المحافظ بقيادات الصحة الجديدة، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة.

ولفت إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الصحي بسوهاج.