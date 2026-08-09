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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الدواء مش هيغلى».. رئيس الشعبة يكشف حقيقة الأسعار ويفجر مفاجأة بشأن الـ«QR Code»

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، تفاصيل جديدة بشأن مستقبل أسعار الدواء وآلية الرقابة على السوق خلال الفترة المقبلة؛ في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المواطنين حول أسعار الأدوية وحقيقة إلغاء السعر المطبوع على بعض العبوات.

صناعة الأدوية

وأكد عوف، أن الدواء يمثل سلعة استراتيجية وأمنًا قوميًّا، مشددًا على حرص الدولة على توفيره بجودة مناسبة وبأسعار تتوافق مع احتياجات المواطنين. 

مواجهة الغش والاحتكار

وأوضح أن تطبيق نظام الـ«QR Code» على عبوات الدواء لا يرتبط بزيادة الأسعار، وإنما يستهدف إحكام الرقابة وتتبع الدواء ومواجهة الغش والاحتكار والتهريب، مع تشديد الإجراءات ضد المخالفين.

رئيس شعبة الأدوية يحسم الجدل حول الأسعار

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية استراتيجية، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بصحة المواطنين ويمثل أحد عناصر الأمن القومي، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف أيضًا دعم صناعة الدواء المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، موضحًا أن الخطة تستهدف وصول صادرات الدواء المصري إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ما قصة الـ«QR Code» على علب الأدوية؟

وأوضح عوف، أن تطبيق نظام الـ«QR Code» يأتي ضمن منظومة جديدة لضبط سوق الدواء ورفع كفاءة الرقابة على المنتجات المتداولة، من خلال تطبيق نظام التتبع الدوائي.

ويتيح هذا النظام متابعة الدواء منذ خروجه من المصنع، مرورًا بالموزع والصيدلية، وحتى وصوله إلى المريض، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

الأدوية واللقاحات

ولفت إلى أن الكود الموجود على العبوة يتضمن بيانات مهمة عن المستحضر، من بينها اسم الدواء وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والسعر المحدد، بما يساعد على التأكد من بيانات المنتج والحد من محاولات التلاعب في سعره.

«QR Code» في مواجهة الدواء المغشوش

وقال رئيس شعبة الأدوية، إن الهدف الرئيسي من تطبيق نظام الـ«QR Code» هو تضييق الخناق على الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، إلى جانب مواجهة عمليات احتكار الدواء وتخزينه بهدف رفع الأسعار.

معلومات لا تعرفها عن تقنية نقل الأدوية

وأضاف أن المنظومة الجديدة تساعد كذلك في الحد من تهريب الأدوية إلى خارج البلاد، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على الأدوية المحلية، وإنما تشمل أيضًا المستحضرات المستوردة لضمان إحكام السيطرة على سوق الدواء بالكامل.

حقيقة إلغاء السعر من على علبة الدواء

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علي الجمل، مقدم برنامج «من حقك تعرف» على قناة «المحور»، حرص عوف على توضيح حقيقة ما تردد بشأن إلغاء السعر المطبوع على عبوات الأدوية.

وأكد أنه لا توجد نية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، نافيًا ما أثير حول إلغاء السعر الموجود على العبوة، ومشيرًا إلى أن ما تم تداوله في هذا الشأن جاء نتيجة شائعات أو نقل غير دقيق للمعلومة.

الأدوية

وأوضح أن السعر القديم يظل موجودًا على العبوة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف الدولار وثبات القوة الشرائية من العوامل التي تدعم استقرار أسعار الأدوية.

ماذا تفعل إذا وجدت دواءً بلا «QR Code»؟

ودعا رئيس شعبة الأدوية المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء الأدوية، والإبلاغ عن أي عبوة لا تحمل الـ«QR Code» أو يظهر عليها كود سبق استخدامه.

الأدوية واللقاحات

وأوضح أن المواطن يستطيع الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال رقم هيئة الدواء المصرية 15301، لتتولى الجهات المختصة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد عوف على أن الحملات التفتيشية ستتعامل مع المخالفات، وقد يتم إحالة المخالفين إلى النيابة، بما يضمن تشديد الرقابة على تداول الأدوية وحماية المواطنين من المنتجات غير الآمنة.

منظومة جديدة لضبط سوق الدواء

وتستهدف منظومة التتبع الدوائي إحكام الرقابة على حركة الدواء داخل السوق المصرية، والتأكد من وصول المستحضرات إلى المريض عبر القنوات الرسمية، إلى جانب مواجهة الممارسات التي قد تؤثر على توافر الدواء أو سلامته أو سعره.

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