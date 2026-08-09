ضبط طالب بالإسكندرية يدير صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب (له معلومات جنائية)، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد النصب على راغبي شراء المواد المخدرة، والتحصل منهم على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك.

وأضاف قيامه بالتحصل على صور المواد المخدرة عبر المواقع الإلكترونية، كما تبين تعاطيه المواد المخدرة، فاتخذت الإجراءات القانونية.