بسبب لهو الأطفال.. القبض على المتهم بالتعدي على شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لتعديه على زوجها وإصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أغسطس تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة من زوج الشاكية (عامل "مصاب بكسر باليد اليسرى" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وإحداث إصابته ، لخلاف بينهما حول لهو الأطفال.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.