مقتل 10 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية تابعة للجيش المالي وسط البلاد

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل 10 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية تابعة للجيش المالي وسط البلاد .

وفي وقت سابق من أمس السبت ؛ أعلن الجيش المالي تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت أربعة تجمعات لمسلحين تابعين لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد، شمال غربي مدينة كيدال.

وأكد الجيش المالي في بيان له على أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير معدات عسكرية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية إن الضربات نُفذت عقب رصد أربعة مواقع لتجمع المسلحين في المنطقة.



وأضافت أن سلاح الجو نفذ الضربات بعد جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية والتحقق من الأهداف، مشيرة إلى استمرار عمليات المراقبة والاستطلاع لتقييم نتائج القصف ورصد أي تحركات جديدة في المناطق المستهدفة.