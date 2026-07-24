مالي والنيجر وبوركينا فاسو يتقدمون بملف مشترك لاستضافة أمم إفريقيا 2032

تقدمت اتحادات كرة القدم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2032، في خطوة تعكس رغبة الدول الثلاث في تنظيم البطولة القارية بشكل مشترك.

وأكدت الاتحادات الثلاثة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» سجل إعلان الاهتمام المشترك، بعد اجتماع جمع مسؤولي الاتحادات برئيس «كاف» باتريس موتسيبي في نيويورك، لتبدأ الدول الثلاث الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الترشح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تعاون دول تحالف دول الساحل، حيث تسعى مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى تقديم ملف موحد لاستضافة إحدى أكبر البطولات الرياضية في القارة الإفريقية.

ولا يعني تسجيل إعلان الاهتمام حصول الدول الثلاث على حق تنظيم البطولة، إذ لا تزال عملية التقييم واختيار الدولة أو الدول المستضيفة لنسخة 2032 مستمرة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.