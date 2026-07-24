4 وديات.. بيراميدز يواجه بيرسبوليس الإيراني الأحد في معسكر تركيا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي بيراميدز عن الاتفاق على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ بيراميدز معسكره الإعدادي قبل انطلاق الموسم الجديد في مدينة أرضورم التركية حيث يستمر المعسكر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

أوضح هاني سعيد أن بيراميدز سيخوض أولى مبارياته الودية أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني والذي يخوض معسكر إعداده في نفس المدينة، حيث ستقام المباراة في الخامسة من مساء الأحد المقبل في أرضروم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن باقي المباريات الودية الأربعة.

جدير بالذكر أن فريق بيرسبوليس هو أكبر أندية الدوري الإيراني ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري 16 مرة، وكان آخر تتويج باللقب قبل موسمين.