مكافحة الإرهاب في كردستان تعلن إسقاط 5 مسيرات مفخخة بـ أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إسقاط 5 مسيرات مفخخة في أربيل.

وكانت وكالة فرانس برس في وقت لاحق ؛ أفادت بوقوع عدة انفجارات بالقرب من مطار أربيل، الذي يستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي.



وسمعت دوي انفجارات بعد تفعيل الدفاعات الجوية، كما شاهد طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة ودخاناً يتصاعد في منطقة المطار.



وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات الجيو في مطار أربيل بعد توقف مؤقت.

وأمس الأول أفادت وسائل إعلام كردية، باعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أثناء تحليقها في سماء مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، من دون أن تتضح حتى الآن الجهة التي أطلقت الطائرة أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها.



وذكرت التقارير أن عملية الاعتراض تمت بعد رصد المسيّرة في أجواء أربيل، فيما لم ترد، وفق المعلومات الأولية، تفاصيل مؤكدة بشأن سقوط خسائر بشرية أو وقوع أضرار مادية جراء الحادث.