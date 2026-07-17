مصدر أمني: سقوط طائرة مسيّرة في ملعب بناحية بازيان في السليمانية بإقليم كردستان العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط طائرة مسيّرة داخل ملعب في ناحية بازيان التابعة لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، دون ورود معلومات أولية عن وقوع خسائر بشرية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الطائرة والجهة التي أطلقتها.

وأوضح المصدر أن الطائرة سقطت داخل محيط الملعب في ناحية بازيان، ما استدعى تحرك قوات الأمن وفرق الهندسة العسكرية إلى الموقع لتأمين المنطقة وفحص حطام المسيّرة، والتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية. وأضاف أن السلطات فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث إلى حين استكمال إجراءات التحقيق ورفع الأدلة الفنية.

ولم تعلن الجهات الأمنية العراقية، حتى الآن، ما إذا كانت الطائرة تحمل مواد متفجرة أو كانت في مهمة استطلاعية، كما لم تكشف عن سبب سقوطها أو مسارها قبل وصولها إلى المنطقة.

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية، وأن النتائج النهائية ستحدد طبيعة الحادث والجهة المسؤولة عنه.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية والهجمات التي تستهدف مواقع ومنشآت في العراق ودول الجوار، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انعكاسات التصعيد الإقليمي على الوضع الأمني داخل الأراضي العراقية.

وتقع ناحية بازيان جنوب غربي مدينة السليمانية، وتضم منشآت صناعية وحيوية، كما تقع بالقرب من طرق رئيسية تربط محافظات إقليم كردستان بمناطق أخرى من العراق، ما يمنحها أهمية لوجستية. وشهدت مناطق متفرقة من العراق خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة تمثلت في سقوط طائرات مسيّرة أو اعتراضها، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

من جانبها، لم تصدر حكومة إقليم كردستان أو وزارة الداخلية العراقية بيانًا رسميًا بشأن الحادث حتى لحظة إعداد هذا التقرير، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن سقوط الطائرة المسيّرة.

كما يشير خبراء أمنيون إلى أن التحقيق الفني في بقايا الطائرة قد يكشف نوعها ومدى استخدامها، وما إذا كانت قد سقطت نتيجة خلل فني أو تعرضها لاعتراض أو تشويش.

وحتى الآن، تقتصر المعلومات المتاحة على ما أورده المصدر الأمني، فيما تنتظر الأوساط المحلية نتائج التحقيقات الرسمية التي ستحدد ملابسات الحادث وحجم تداعياته، مع استمرار متابعة التطورات من قبل السلطات المختصة في العراق وإقليم كردستان.

