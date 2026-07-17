عرض قطري لـ مهند لاشين.. ووسيط يبلغه بإمكانية انتقاله للأهلي في هذه الحالة!

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مهند لاشين لاعب منتخب مصر وفريق بيراميدز، تلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري للتعاقد معه بشكل رسمي خلال الصيف الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: لاشين يتبقى في عقده موسمًا واحدًا، وهناك عرض قطري بالإضافة لعرض آخر من أحد الفرق الخليجية.

وأضاف: بيراميدز يرغب في تمديد عقد مهند لاشين، لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى.

وأكمل: أحد الوسطاء تحدث مع مهند لاشين على فكرة انتقاله لنادي بيراميدز بعد نهاية عقده رسميًا.. واللاعب بالتأكيد لا يمانع فكرة اللعب لأي نادٍ سواء الأهلي أو الزمالك.

تحدي بيراميدز

وزاد: بيراميدز لديه تحديًا كبيرًا في إقناع مهند لاشين بالتجديد معه لمدة موسمين إضافيين، خاصة مع امتلاك اللاعب لعروض من خارج مصر، وأيضًا وجود اهتمام من النادي الأهلي.