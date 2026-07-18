خبير علاقات دولية: أوروبا تنسق مع واشنطن لمنع انفجار الأزمة مع إيران

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن الدول الأوروبية تؤدي دورًا داعمًا للولايات المتحدة في جهود احتواء التوتر مع إيران، مشيرًا إلى أن التنسيق الغربي يهدف إلى منع اتساع نطاق الصراع والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة.

التباينات والخلافات داخل إيران

وأوضح العزبي، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتوقع منذ البداية احتمالات عودة التصعيد، لافتًا إلى أن التباينات والخلافات داخل إيران أسهمت في تعقيد مسار تنفيذ التفاهمات، وهو ما دفع العواصم الأوروبية إلى تعزيز التنسيق مع واشنطن لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.

وأشار إلى أن التحركات الغربية تركز على تجنب أي مواجهة إقليمية واسعة قد تنعكس سلبًا على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الحلول الدبلوماسية لا تزال تمثل الخيار المفضل لدى الأطراف الدولية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن التطورات العسكرية الأخيرة أظهرت بوضوح أن تأمين الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، أصبح محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية، لما يمثله من أهمية كبيرة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدًا أن حماية الملاحة الدولية ستظل أحد أبرز أولويات واشنطن خلال المرحلة المقبلة.