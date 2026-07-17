بعد بكاء والدته.. أسرة مصطفى زيكو تخرج عن صمتها وتدافع عنه

حرصت أسرة مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، على الدفاع عنه بعد الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات والدته وبكائها في إحدى المقابلات التليفزيونية، مؤكدين أن ما تردد لا يعكس حقيقة علاقته بوالدته أو أسرته.

وفي أول تعليق من العائلة، كتب خال اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "أقسم بالله ده أكتر واحد بار بأمه وبعيلته كلها.. هو حرام تسيبوا الناس تفرح شوية"، مطالبا بإنهاء الانتقادات الموجهة إلى زيكو، خاصة بعد الإنجاز الذي حققه مع منتخب مصر في كأس العالم.

وكان مصطفى زيكو قد رد بنفسه على تصريحات والدته، حيث نشر رسالة عبر صفحته الرسمية قائلا: طول عمرك رقم واحد يا ست الكل.. وهتفضلي رقم واحد"، في رسالة حملت معاني التقدير والمحبة والاعتذار لوالدته.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الواسع عقب تصريحات والدة اللاعب، قبل أن يخرج زيكو وأفراد من أسرته للتأكيد على متانة العلاقة بينه وبين والدته.