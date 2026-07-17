مصطفى زيكو يكشف كواليس هدفه في شباك الأرجنتين بكأس العالم 2026

كشف مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر، عن تفاصيل جديدة من كواليس مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، متحدثًا عن الهدف الذي سجله في مرمى منتخب الأرجنتين، والأجواء التي عاشها داخل معسكر المنتخب، إلى جانب المزاح الذي دار بينه وبين زميله حمدي فتحي عقب المباراة.

وقال زيكو، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حمدي فتحي حرص على تهنئته بطريقته الخاصة بعد تسجيله الهدف في مرمى الأرجنتين، موضحًا أن لاعب وسط المنتخب مازحه قائلًا: «أنت مش بتعرف تلعب غير لما تيجي في منتخب الأرجنتين». وأضاف زيكو أن حمدي فتحي يتمتع بروح مرحة خارج الملعب، لكنه يتحول إلى شخصية مختلفة تمامًا أثناء المباريات، حيث يتعامل بجدية وتركيز كبيرين.

وتحدث مصطفى زيكو عن الدور الذي لعبه المدير الفني حسام حسن في رفع الروح المعنوية للاعبين، مؤكدًا أن المدرب كان يحرص دائمًا على تحفيز الجميع قبل المباريات. وأوضح أن حسام حسن كان يردد له باستمرار: «خلي الحاجة تدعيلنا»، في إشارة إلى أهمية الدعم المعنوي والدعوات قبل المواجهات الكبرى، وهو ما منح اللاعبين المزيد من الثقة والإصرار.

كما كشف زيكو عن تفاصيل اللقطة التي مرر خلالها الكرة بالكعب إلى قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنه كان يدرك تحركات زميله جيدًا داخل الملعب. وأوضح أنه شعر بأن صلاح كان ينتظر إعادة الكرة إليه لاستكمال الهجمة، لذلك قرر تمريرها بالكعب في محاولة لاستغلال المساحات وصناعة فرصة خطيرة، مشيرًا إلى أن الانسجام الكبير بين اللاعبين ساعد على تنفيذ هذه اللقطة بالشكل المطلوب.

واختتم مصطفى زيكو تصريحاته بالتأكيد أن المشاركة في كأس العالم 2026 تمثل واحدة من أهم المحطات في مسيرته الكروية، معربًا عن فخره بما قدمه منتخب مصر خلال البطولة. ونجح زيكو في تسجيل هدفين بقميص الفراعنة خلال المونديال، قبل أن يودع المنتخب منافسات البطولة بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة نالت إشادة واسعة بسبب الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب