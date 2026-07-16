حمزة عبد الكريم يمنح برشلونة عائدًا ماليًا من مشاركته مع منتخب مصر

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة سيجني نحو 2.89 مليون يورو من مشاركة لاعبيه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح 16 لاعبًا من عناصره في تمثيل منتخباتهم خلال البطولة، ووصل نصفهم إلى المباراة النهائية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني سيحصل على 94.8 ألف يورو نظير مشاركة اللاعب المصري حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، وذلك بعد احتساب ثلث العوائد الخاصة به عقب انتقاله النهائي إلى برشلونة قبل نهاية فترة إعارته، بالإضافة إلى نصف ثلث العوائد الخاصة بالموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمنح الأندية تعويضات مالية عن مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم في كأس العالم، حيث تُقدر قيمة التعويض بنحو 4330 يورو عن كل لاعب يوميًا طوال فترة البطولة، إلى جانب 2045 يورو عن كل مباراة في الأدوار الإقصائية.

ويعد هذا العائد المالي دفعة إضافية لبرشلونة، الذي استفاد من المشاركة الكبيرة للاعبيه مع منتخباتهم المختلفة، خاصة بعد وصول عدد منهم إلى الأدوار النهائية من البطولة، وهو ما أسهم في زيادة قيمة التعويضات المستحقة للنادي.