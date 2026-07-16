مروان عطية يعتذر بعد تصريحاته عن ضغوط لاعبي الكرة: لم أقصد التقليل من تعب الناس

حرص مروان عطية، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن الضغوط التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يقصد التقليل من معاناة أو تضحيات أصحاب المهن المختلفة.

ونشر مروان عطية بيانًا عبر حسابه علي انستجرام، قال فيه: "أنا بعتذر يا جماعة لو حد فهم كلامي غلط بخصوص تضحيات لاعب الكورة، أنا كنت أقصد ضغط وتعب مجال الكورة اللي هو شغلي، مش أكتر".

وأضاف: "أنا مش بتكلم على ضغط أو تعب الحياة بشكل عام، لأني عارف كويس إن أهلنا وإخواتنا اللي إحنا منهم بيتعبوا وبيشقوا وبيجروا كل يوم على رزقهم، وعندهم تضحيات عظيمة وضغوط أكبر بكتير".

وأكد لاعب الأهلي أن حديثه كان يقتصر على طبيعة الضغوط المرتبطة بمهنة كرة القدم، موضحًا: "كنت بتكلم بخصوص جزئية ضغوط الكورة التي لا تقارن بضغوط الحياة وتعب الناس، ولكل شغلانة في الحياة فيها الحلو والوحش".

واختتم مروان عطية رسالته بتقديم اعتذار للجماهير، قائلًا: "أنا آسف، وأتمنى أكون وضحت، لأني مش بحب حد يزعل مني".