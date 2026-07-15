مروان عطية وزيكو يتصدران.. أرقام نجوم منتخب مصر في مونديال 2026

شارك رجل الأعمال المهندس فرج عامر إنفوجراف رسمي عن أبرز الأرقام الفردية للاعبي منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

أرقام الفراعنة في المونديال:

1. الأكثر تمريرًا: مروان عطية بـ 357 تمريرة

2. الأكثر تسجيلاً: إمام عاشور ومصطفى زيكو برصيد هدفين لكل منهما

3. الأكثر صناعة للأهداف: محمد صلاح بـ 2 أسيست

4. الأكثر محاولات على المرمى: عمر مرموش بـ 11 محاولة

5. الأكثر عرضيات*: محمد هاني بـ 17 عرضية

6. الأسرع : مصطفى زيكو

7. الأكثر ركضًا: مروان عطية



وجاء هذا الانفرجراف بعد خروج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب “راقصي التانجو” بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ16.

ورغم توديع البطولة، حقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وقدم أداءً قويًا أمام الأرجنتين، وكان قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي قبل أن تتغير مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة حالة من الجدل التحكيمي بعد إلغاء هدف لمنتخب مصر، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة بين الجماهير والمتابعين.