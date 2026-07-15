فرج عامر يسترجع ذكريات فوكلاند وهدف مارادونا.. ويتوقع فوز إنجلترا على الأرجنتين

استعاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ذكريات تاريخية قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، متوقعًا حسم المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه: «مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم اليوم بتفكرني بحرب جزر فوكلاند بين إنجلترا والأرجنتين، وبتفكرني بالهدف اللي أحرزه مارادونا بإيده في إنجلترا في كأس العالم واتحسب وخرجت إنجلترا».

وأضاف: «وبتفكرني بمسرحية ريا وسكينة وأغنية: الدور الدور الدور.. مين اللي عليه الدور».

واختتم فرج عامر توقعاته قائلًا: «أتوقع فوز إنجلترا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.. والله أعلم».



