مدرب إنجلترا : أتمنى إصابة ميسي بنزلة برد وعدم مشاركته.. البرغوث قاتل صامت

كشف توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن إعجابه بلونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين قبل المباراة المرتقبة بينهما في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 .

وقال توخيل في تصريحات صحفية: قدرة ميسي على قيادة الفريق مثيرة للإعجاب حقًا، لا أجد الكلمات المناسبة لوصفه، هو ببساطة قائد ولاعب لا غنى عنه في أي فريق يلعب له.

وأضاف :ميسي قاتل صامت يمكنه إنهاء المباراة وهو يمشي وكنتب أفكر في كيفية إيقافه هل أخصص لاعبا لمراقبته ؟ اللعب ضد ميسي تجربة فريدة جدا إذا أغلق المساحات فإنه يجد المساحات ببساطة هذه طبيعته.

وأوضح : المباراة تحمل منافسة كبيرة بين اثنتين من أكبر الأمم الكروية وكل من يحب كرة القدم، وكل من يتابع كأس العالم، يعرف هذه المواجهة وما تحمله من معانٍ إنهما دولتان كبيرتان في كرة القدم، ونتوقع مباراة قوية، ونتوقع مباراة مليئة بالمشاعر.

وواصل : أتوقع مباراة تتقلب فيها مجريات اللعب كثيرًا، وأي شيء غير ذلك سيكون مفاجئًا بالنسبة لي، نحن نعرف لماذا نحن هنا، ونعرف ما الذي نريده، لم نتردد يومًا في أن نتوقع هذا من أنفسنا، أو في التصريح بذلك، أو حتى في الحلم به.

وأردف: نحن في نصف النهائي، وصلنا إلى نصف النهائي ونحن في قمة الجوع والطموح، نريد تحقيق الفوز التالي، نحترم منافسنا، لكننا لا نستحضر الأحداث التاريخية، ولا نجعل المباراة أكبر مما هي عليه.

وواصل : إنها مباراة كرة قدم كبيرة، وكما قلت، مناسبة كبيرة، نحن متحمسون للغاية، ممتنون لوجودنا هنا، لكننا أيضًا متعطشون للفوز وجاهزون لخوض المباراة."

وعن أمنيات توماس توخيل عن إبعاد لاعب من المشاركة في منتخب الأرجنتين قال :ربما أتمنى أن يصاب ميسي بنزلة برد ولا يشارك.



واختتم توماس توخيل تصريحاته قائلا : نريد اللعب ضد أقوى نسخة من الأرجنتين، ونريد أن نكون في أقوى نسخة لمنتخب إنجلترا، ونطمح لأن نكون الطرف الذي يستحق الفوز .