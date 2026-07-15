اعرف عقوبة مخالفة اشتراطات الحريق والمصاعد في المباني

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط صارمة لتأمين المباني والعقارات ضد الحرائق والحوادث، وألزم طالبي تراخيص البناء بتطبيق اشتراطات الحماية وتوفير العدد اللازم من المصاعد وفقًا لارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات حال تسبب المخالفة في وفاة أو إصابات جسيمة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية أرواح المواطنين وشاغلي العقارات، وضمان تطبيق الأكواد المصرية الخاصة بمواجهة الحرائق وتأمين المصاعد داخل المباني.

اشتراطات إلزامية لحماية المباني من الحرائق

ونصت المادة 49 من قانون البناء على التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحرائق.

ويتم تنفيذ اشتراطات الحماية وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن توفير وسائل التأمين اللازمة داخل العقارات.

عدد المصاعد مرتبط بارتفاع المبنى والوحدات

وألزمت المادة 50 طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، إلى جانب الالتزام باشتراطات التأمين ضد الحوادث.

كما اشترط القانون الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني.

واشترط أن يتم تركيب المصاعد من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

الحبس و50 ألف جنيه غرامة للمخالف

وشدد قانون البناء العقوبات على مخالفة اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق أو الضوابط الخاصة بالمصاعد.

ونصت المادة 105 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

ولا تتوقف العقوبة عند الحبس أو الغرامة، إذ يقضي القانون في جميع الأحوال بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

الحبس 10 سنوات حال وقوع وفيات

وتتصاعد العقوبة بصورة كبيرة إذا ترتب على مخالفة اشتراطات الحريق أو المصاعد وقوع ضحايا أو إصابات جسيمة.

فإذا أدت المخالفة إلى وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة لكل منهم، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

كما توقع على المخالف غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، فضلًا عن الالتزام بتصحيح الأعمال المخالفة.