قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 70% بحلول 2030.. خطة حكومية لخفض الدين وتقليص فاتورة الفوائد| تفاصيل
رئيس زراعة الشيوخ لـ"صدى البلد": 85% من الفلاحين في مصر يمتلكون فدانين
أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها
الأرصاد تحذر| أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية.. وموعد انخفاض درجات الحرارة
الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
مدبولي: الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة الاستراتيجية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
إيران: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي على إيرانشهر
مدبولي يتفقد مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني بالعلمين الجديدة
فضيحة بجيش الاحتلال .. السجن 5 سنوات لجندي تواصل مع عميل إيراني
إنجلترا والأرجنتين.. صدام التاريخ والطموح في الطريق إلى نهائي كأس العالم
هشام حنفي: زيزو مستمر مع الأهلي.. وإعلان مشاركة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اعرف عقوبة مخالفة اشتراطات الحريق والمصاعد في المباني

قانون البناء
قانون البناء
عبد الرحمن سرحان

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط صارمة لتأمين المباني والعقارات ضد الحرائق والحوادث، وألزم طالبي تراخيص البناء بتطبيق اشتراطات الحماية وتوفير العدد اللازم من المصاعد وفقًا لارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس 10 سنوات حال تسبب المخالفة في وفاة أو إصابات جسيمة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية أرواح المواطنين وشاغلي العقارات، وضمان تطبيق الأكواد المصرية الخاصة بمواجهة الحرائق وتأمين المصاعد داخل المباني.

اشتراطات إلزامية لحماية المباني من الحرائق

ونصت المادة 49 من قانون البناء على التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحرائق.

ويتم تنفيذ اشتراطات الحماية وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن توفير وسائل التأمين اللازمة داخل العقارات.

عدد المصاعد مرتبط بارتفاع المبنى والوحدات

وألزمت المادة 50 طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، إلى جانب الالتزام باشتراطات التأمين ضد الحوادث.

كما اشترط القانون الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني.

واشترط أن يتم تركيب المصاعد من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

الحبس و50 ألف جنيه غرامة للمخالف

وشدد قانون البناء العقوبات على مخالفة اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق أو الضوابط الخاصة بالمصاعد.

ونصت المادة 105 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

ولا تتوقف العقوبة عند الحبس أو الغرامة، إذ يقضي القانون في جميع الأحوال بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

الحبس 10 سنوات حال وقوع وفيات

وتتصاعد العقوبة بصورة كبيرة إذا ترتب على مخالفة اشتراطات الحريق أو المصاعد وقوع ضحايا أو إصابات جسيمة.

فإذا أدت المخالفة إلى وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة لكل منهم، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

كما توقع على المخالف غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، فضلًا عن الالتزام بتصحيح الأعمال المخالفة.

 

قانون البناء قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الحرائق اشتراطات تأمين المبنى حماية المنشآت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بالتعدّى على رجلي دين مسيحي

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية

لأول مرة بالشرق الأوسط.. علاج حالة قلب مستعصية بجنوب سيناء بتقنية SESAME

الطائرات الورقية

الكهرباء تحذر من اللعب بالطائرات الورقية

قافلة "زاد العزة" 5 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

قافلة "زاد العزة" 5 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

بالصور

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

تنبيه خطير.. سحب نصف مليون سيارة سوبارو لسبب غريب

استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد