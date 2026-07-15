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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ أيمن عبد الغني يعزي الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الأسبق في وفاة شقيقه

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
محمد شحتة

تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ عمر الديب، وكيل الأزهر الأسبق، في وفاة شقيقه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشيخ عمر الديب وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.

كما تقدم الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية بالقطاع، والمناطق الأزهرية، وجميع العاملين بالقطاع، بخالص العزاء وصادق المواساة، للشيخ عمر الديب، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في وفاة شقيقه.

وتابع: “ووالد الأستاذ محمد علي الديب بالإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذ أشرف عمر الديب، مدير عام الشئون المالية بمشيخة الأزهر، والأستاذ محمد عمر الديب بالإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، نسأل الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وفاة مراقب في أزمة قلبية

وفي وقت سابق، نعى الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، محمود ناصف خليفة، عضو لجنة فتيات الدلجون بمنطقة الغربية الأزهرية، الذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الطالبة آلاء محمد يوسف بلورة، بلجنة فتيات المندورة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، التي وافتها المنية أيضا أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية، متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسرتها، سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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