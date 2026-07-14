وكيل الأزهر: هناك مراجعة نهائية تتم على الأوراق الحاصلة على الدرجة النهائية والراسبة

أجرى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، زيارة لمركز تصحيح مجمع معاهد مدينة نصر بالقاهرة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل.

تصحيح الثانوية الأزهرية

وقال وكيل الأزهر: أعداد المعلمين الموجودين للتصحيح متناسبة مع أعداد الأوراق، فالتصحيح بيتم على 3 مراحل، الأولى بنبدأ بالتصجيح الطبيعي اللي المصحيين شغالين فيه.

وتابع: ثم ننتقل للجنة فنية حيث يتم مراجعة جميع الأوراق، ثم مراجعة نهائية تتم على الأوراق الحاصلة على الدرجة النهائية والراسبة، مشيرا إلى أن: كل هذا من أجل تصحبح عادل لأبنائنا الطلاب.

فيما، افتتح أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، وحدة الدعوة الإلكترونية بمجمع البحوث الإسلامية، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، ولفيف من قيادات مجمع البحوث الإسلامية.

وتأتي الوحدة الجديدة في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير أدواته الدعوية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الفضاء الرقمي، والتعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في معالجة الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، من خلال خطاب دعوي واعٍ يجمع بين أصالة المنهج الأزهري ومتطلبات العصر.