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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

20 ألف «مُصحِّحٍ ومُقدِّرٍ» يشاركون في تصحيح أوراق إجابات الثانوية الأزهرية

الشيخ أيمن عبدالغني يتفقد مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع مدينة نصر
الشيخ أيمن عبدالغني يتفقد مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع مدينة نصر
إيمان طلعت
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تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز التصحيح الرئيس بمجمع معاهد مدينة نصر بالقاهرة، وذلك في أول أيام انطلاق أعمال التصحيح للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، للاطمئنان على انتظام سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال التصحيح.

تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع مدينة نصر

وخلال جولته، تابع فضيلته سير العمل داخل لجان التصحيح، واطلع على آليات توزيع أوراق الإجابة على المصححين، وإجراءات المراجعة الفنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بنموذج الإجابة والتعليمات المنظمة، وتحري أقصى درجات الدقة والموضوعية؛ بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن الأزهر الشريف يولي أعمال التصحيح اهتمامًا بالغًا، باعتبارها مرحلة حاسمة في منظومة الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والحياد، وعدم التسرع في تقدير الدرجات، مع مراجعة جميع الجزئيات المستحقة للدرجات، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب.

كما وجّه فضيلته بتوفير الأجواء المناسبة للمصححين، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في إنجاز أعمال التصحيح بكفاءة ودقة، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والرصد والمراجعة.

ويُجرى تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام من خلال 16 مركزًا للتصحيح بمشاركة 20 ألف مصحح ومقدر للدرجات، وتشمل مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل والالتزام بالضوابط المقررة.

الشيخ أيمن عبدالغني الشهادة الثانوية الأزهرية تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

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