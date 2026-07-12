العراق يحذر من تداعيات التوترات البحرية ويدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء استمرار التوترات التي تهدد أمن الملاحة البحرية في المنطقة، محذرة من انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي وحركة التجارة الدولية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية يتطلب الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وقواعد حسن الجوار، مع تجنب أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر أو تعريض سلامة الملاحة للخطر.

وشددت الخارجية العراقية على أهمية صون سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها، معتبرة أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.

كما جددت بغداد دعوتها إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، مؤكدة دعمها لجميع الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وحماية المصالح المشتركة لشعوبها.