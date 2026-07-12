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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يحسن مواقعه على محاور عدة ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة

منطقة العملية العسكرية
منطقة العملية العسكرية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش حسّنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على اتجاهات عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبّدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الأحد: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومصانع التجميع، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158منطقة".

وتابعت الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 185عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 155عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".

وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 11 قنبلة جوية موجّهة، و585 طائرة مسيرة أوكرانية.

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكتروني".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 495 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وأضاف البيان: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية".

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