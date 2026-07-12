محافظ المنيا يفتتح التشغيل الفعلي لمحطة مياه جزيرة شارونة بمغاغة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التشغيل الفعلي لمحطة مياه الشرب بقرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وفي خطوة جديدة تعكس ما تشهده قرى المحافظة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية الشاملة، بعدما نجحت في إحداث تحول حقيقي داخل قرى المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والطرق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء مجتمع ريفي متكامل يواكب الجمهورية الجديدة.

وأضاف المحافظ أن توفير مياه شرب آمنة ونقية لكل مواطن يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في قطاع مياه الشرب يعكس حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، بما يضمن وصول خدمة متميزة ومستدامة إلى جميع المواطنين، خاصة داخل القرى الأكثر احتياجًا.

وعقب الافتتاح، تفقد اللواء عماد كدواني مكونات المحطة، حيث شملت الجولة المأخذ، والمرشحات، ومنظومة حقن الكلور والشبة، ومبنى الطلمبات، والمولد الكهربائي الاحتياطي، إلى جانب المعمل المجهز بأحدث أجهزة التحليل ومراقبة جودة المياه، للاطمئنان على كفاءة التشغيل والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية قبل ضخها للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة التشغيل بصورة مستمرة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تنفذها الدولة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضح خلاله أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 9 آلاف متر مكعب يوميًا بما يعادل 100 لتر في الثانية، وتخدم 59 ألفًا و568 مواطنًا بقرى جزيرة شارونة، وقرارة، وعزبة العقدة، والجيش.

وأضاف أن المشروع أُقيم على مساحة 2000 متر مربع، وشمل إحلال المحطة القديمة بالكامل وإنشاء محطة حديثة وفق أحدث المواصفات الفنية، تضمنت تنفيذ الخزان الأرضي، والمرشحات، ومباني الطلمبات والكلور، وتوريد وتركيب جميع المعدات الكهروميكانيكية اللازمة، حتى دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، لتصبح إضافة جديدة لمنظومة مياه الشرب بمركز مغاغة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حضر الافتتاح المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وأعضاء مجلس النواب: إيهاب فتح الباب، والدكتور حمادة حلبي، ومحمود عبد الحفيظ.

