المنيا.. قافلة طبية لقرية اسمو العروس توقع الكشف الطبي على 450 مواطنًا

نظمت جامعة المنيا قافلة طبية وتوعوية متكاملة بقرية "اسمو العروس" بمركز ديرمواس لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتوعية الصحية بالمجان.



وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين في عدد كبير من التخصصات الطبية، شملت الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والتوليد وأمراض النساء، والرمد، والروماتيزم والتأهيل، والأمراض النفسية والعصبية، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والمسالك البولية، والصدر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 450 مواطنًا من أهالي القرية، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات دقيقة أو تدخلات علاجية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الرعاية الطبية.

وأكد الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة عكست التكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة، من خلال الجمع بين الخدمات العلاجية وصرف الأدوية بالمجان والبرامج التوعوية، بما يحقق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، ويسهم في نشر الثقافة الصحية والوقائية، إلى جانب إتاحة فرص تدريب ميداني متميزة لطلاب القطاع الطبي.