النائب محمد أبو العينين: مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني

أكد النائب محمد أبو العينين أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ويستند إلى رفض تصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القيادة المصرية وضعت خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها حفاظًا على الحقوق الفلسطينية والأمن القومي العربي.

رفض قاطع لتصفية القضية الفلسطينية

وقال "أبو العينين" خلال الجلسة في مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بوضوح أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو حل القضية على حساب أي دولة عربية، معتبرًا أن هذا الموقف كان رسالة حاسمة للمجتمع الدولي.

مصر تدعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل

وأوضح أن مصر تساند الشعب الفلسطيني حكومةً وشعبًا وبرلمانًا، وتواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب تحركاتها السياسية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وإبراز حقيقة الأزمة.

الاحتلال هو جوهر الأزمة

وأشار أبو العينين إلى أن التحركات المصرية أسهمت في توضيح جذور القضية أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الاحتلال هو السبب الرئيسي للأزمة، وليس الروايات التي حاولت تشويه الحقائق أو تحميلها لأطراف أخرى.

إقامة الدولة الفلسطينية هي السبيل لتحقيق السلام

وشدد على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدودها وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال، لافتًا إلى أن هذا الموقف بات يحظى بدعم متزايد من برلمانات ودول أوروبية.