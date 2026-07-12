أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ في مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمحلية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 3.819 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 27 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 9.6 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 0.11 في المائة ليبلغ مستوى 52256.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 1.25 في المائة ليصل إلى مستوى 16485.36 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/ إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.9 في المائة ليبلغ مستوى 22266.39 نقطة.