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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقابة الفلاحين: التكامل الزراعي السمكي بحقوق الأرز مشروع قومي يجمع بين زيادة المحصول وتنمية الثروة السمكية

مشروع التكامل الزراعي السمكي بحقوق الأرز
مشروع التكامل الزراعي السمكي بحقوق الأرز
شيماء جمال
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قال عبد الفتاح عبد العزيز رئيس النقابة العامة للفلاحين: إن مشروع التكامل الزراعي السمكي بحقوق الأرز هو مشروع قومي يجمع بين زيادة المحصول وتنمية الثروة السمكية فهو يتيح للمزارعين منحة مجانية بعدد زريعة 1000 حباية لكل مزارع.

وأضاف عبد الفتاح عبد العزيز انهم مستهدفين أربع محافظات ومن كل محافظة قريتين ومن كل قرية 12 مزارع، لتعظيم العائد من وحدة المساحة بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية سواء كانت الأرض أو المياه.

وأوضح رئيس النقابة العامة للفلاحين أن فكرة المشروع اتت من اننا نريد أن نعظم العائد من هذه الوحدات الصغيرة، بأن نعطي المزارع 1000 حباية زريعة خلال مراحل إنتاج الأرز، وهذا كان موجودًا في التسعينيات وناجحًا، لكن اليوم نعمل بفكر جديد وطريقة جديدة علمية تحت إشراف أساتذة وباحثين من وزارة الزراعة.

ولفت عبد الفتاح عبد العزيز الى انه عند إعطاء المزارع 1000 حباية زريعة فإننا نستهدف أن يحقق من 200 إلى 250 كيلو أرز خلال 100 إلى 120 يوما من عمر الأرز، مضيفا أن العائد الإضافي للمزارع  سيكون فى حدود 10 آلاف جنيه.

وأشار رئيس النقابة العامة للفلاحينإلى انه وقع الاختيار على سمكة البلطي لأنه يمكن استهلاكها فى اى وقت من عمرها، مضيفا أن مخلفات الأسماك تقلل استخدام الأسمدة الكيماوية بحوالى 30% وتحسن جودة المياه.

الأرز زريعة سمكة البلطي البلطي المزارع النقابة العامة للفلاحين

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