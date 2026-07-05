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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية تنفذ مشروع الزراعة التكاملية بتنزيل الزريعة السمكية في حقول الأرز

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وتنفيذ توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال التوسع في تطبيق النظم الزراعية الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المزارعين مشيدًا بجهود الوزارة في تنفيذ المشروعات القومية والمتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل  وزارة الزراعة بالشرقية أنه في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شاركت مديرية الزراعة في تنفيذ أعمال تنزيل الزريعة السمكية بالحقول المختارة بمركز الإبراهيمية ضمن المشروع القومي للزراعة التكاملية للاستزراع السمكي بحقول الأرز بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاعي الزراعة والثروة السمكية وذلك في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المشروع يعد أحد النماذج التطبيقية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة حيث يعتمد على استزراع الأسماك داخل حقول الأرز باستخدام نفس كميات مياه الري المخصصة للمحصول دون أي زيادة في استهلاك المياه بما يحقق إنتاجًا مزدوجًا من الأرز والأسماك ويعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة كما يسهم في تحسين خصوبة التربة بصورة طبيعية وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية والمبيدات وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بزراعة الأرز إلى جانب توفير مصدر آمن ومنخفض التكلفة للبروتين السمكي وزيادة دخل المزارعين بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وأشار وكيل وزارة  الزراعة إلى أن هذا النموذج يعيد إحياء إحدى الممارسات الزراعية التي عرفها الريف المصري منذ سنوات طويلة في إطار علمي حديث يعتمد على نتائج البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي بما يواكب تحديات ندرة المياه ومتطلبات التنمية المستدامة لافتا إلي أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات التنفيذية والبحثية والإرشادية والمزارعين مع العمل على التوسع في تطبيقه للاستفادة من نتائجه الإيجابية.

وفي سياق متصل أوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ المرور الميداني على المحاصيل البستانية حيث قامت لجنة متخصصة بالمرور على زراعات الموالح والمانجو بناحية الحرية التابعة لمركز أبوحماد لفحص الزراعات ومتابعة موقف الإصابة بذبابة الموالح والتأكد من الحالة العامة للأشجار وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية للمزارعين بشأن أساليب المكافحة السليمة بما يسهم في الحفاظ على جودة المحصول والحد من انتشار الآفات وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

الشرقية محافظ الشرقية القطاع الزراعي التنمية الزراعية النظم الزراعية الحديثة

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