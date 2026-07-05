ترامب يلتقي زيلينسكي والرئيس ​السوري ‌

أعلن ⁠البيت الأبيض ‌اليوم ​الأحد إن ‌الرئيس ​الأمريكي ‌دونالد ‌ترامب سيلتقي بالرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس ​السوري ‌أحمد الشرع على هامش قمة ⁠حلف شمال الأطلسي ⁠في ‌تركيا ​هذا ‌الأسبوع.

وتستعد تركيا لاستضافة قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “ناتو” للمرة الثانية في تاريخها، بعد أكثر من عقدين على استضافتها “قمة إسطنبول 2004” التي شكّلت إحدى أبرز المحطات في مسيرة الحلف.

وبحسب الإعلام التركي ؛ فتكتسب القمة السادسة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الـ”ناتو”، المقررة في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الأمنية الدولية، والتحديات المتزايدة التي تواجه الحلف.

ومن المتوقع أن تعكس القمة الثقل الدبلوماسي المتنامي لتركيا داخل الـ”ناتو”، وأن تؤكد دورها المحوري في القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، إلى جانب إبراز قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وخبرتها في إدارة الأزمات، في وقت يتصدر فيه ملف تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء جدول أعمال الحلف.

ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء الـ 32، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع للدول الأعضاء.

كما تشارك دول مجموعة “إيه بي 4” (AP4)، التي تضم أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، في خطوة تعكس التقاطع المتزايد بين أجندة الأمن الأوروبي-الأطلسي والتطورات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.