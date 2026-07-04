ميرز يبحث مع زيلينسكي الهجوم الروسي على كييف قبل قمة الناتو

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرز اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث الهجوم الروسي واسع النطاق الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأسبوع الجاري، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وجاء الاتصال قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل في أنقرة، حيث من المتوقع أن يتعهد أعضاء الحلف بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 80 مليار دولار بحلول عام 2026، في إطار مواصلة دعم كييف في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.



وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا تسببت في أضرار لأكثر من 200 قاطرة قطار منذ بداية العام، مشيرة إلى أن البنية التحتية للسكك الحديدية تعرضت لأكثر من ألف هجوم خلال عام 2026.