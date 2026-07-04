قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب
بطة في المدرجات و3 بطاقات حمراء بالافتتاح.. مشاهد غريبة فى مونديال 2026
موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم
عاودت الصعود.. كم وصلت سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو.. اعرف بكام عيار 21؟
ترامب: حطمنا معنويات إيران ومنحناهم مهلة أسبوعا لجنازة خامنئي
البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق
125 جنيهًا مكاسب أسبوعية للذهب.. وعيار 21 يستقر عند 5925 جنيهًا
هل يجوز لمن سافر أسبوعا قصر الصلاة وجمعها؟.. ليس في هذه الحالة
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026
الأرصاد تحذر من طقس السبت.. حرارة مرتفعة ورطوبة وشبورة واضطراب بالملاحة
إعلام إيراني: 13 دولة تراجعت عن المشاركة في جنازة خامنئي بضغط أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تدين خطط لاتفيا لإنشاء مصنع مسيرات بمشاركة أوكرانيا على حدود روسيا

الخارجية الروسي
الخارجية الروسي
أ ش أ

اعتبرت روسيا، اليوم /السبت/، خطط لاتفيا لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على حدودها بـ"الاستفزاز "، وينسجم مع مسار ريجا "العدائي" تجاه موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين - لوكالة "سبوتنيك" الروسية - "تنسجم خطط لاتفيا الاستفزازية لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا، مع السياسة العدائية المستمرة التي تنتهجها جمهوريات البلطيق تجاه بلدنا".

وأردف "في ظل الوضع الذي يقوم فيه الجيش الروسي فعليا بـ" سحق" و"تصفير" البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فإن نقل الإنتاج العسكري إلى الخارج أمر منطقي بالنسبة لنظام كييف".

وأعلن رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس - في وقت سابق - عزم بلاده بالشراكة مع أوكرانيا إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود مع روسيا وبيلاروس.

وجاءت تصريحات كولبيرغس خلال زيارة لقاعدة عسكرية في منطقة لاتغاليا، حيث أكد أن المشروع يأتي في إطار توسيع التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في مجال الصناعات العسكرية، بما يشمل إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود اللاتفية.

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي بشكل مباشر إلى إشراك دول حلف "الناتو" في النزاع، وتعد "لعبا بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أكد أن أي شحنات تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.. كما أعلن الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.

أوكرانيا روسيا الجيش الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

محمد هاني

بالخطأ في مرماه.. محمد هاني يسجل هدف التعادل لأستراليا في مصر بكأس العالم

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد