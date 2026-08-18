كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كشفت دراسة حديثة أن الوصول إلى حاجز 10 آلاف خطوة يوميًا ليس شرطًا أساسيًا للحصول على فوائد صحية للمشي، مؤكدة أن تحقيق عدد أقل من الخطوات يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، والتي اعتمدت على بيانات 17 دراسة شملت نحو 226 ألفًا و889 شخصًا، فإن المشي لما يقرب من 4 آلاف خطوة يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، بينما ارتبط المشي لأكثر من 2300 خطوة يوميًا بانخفاض خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت النتائج أن إضافة نحو 1000 خطوة يوميًا ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 15%، بينما أدت إضافة 500 خطوة يوميًا إلى انخفاض خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7%.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تحمل أهمية خاصة في ظل صعوبة وصول كثير من الأشخاص إلى هدف 10 آلاف خطوة يوميًا، موضحين أن عدم القدرة على تحقيق هذا الرقم لا يعني أن المشي غير مفيد.

وقال الدكتور كيت فرديناند، رئيس قسم طب القلب الوقائي في كلية الطب بجامعة تولين في نيو أورلينز، إن التوصية بالمشي 10 آلاف خطوة يوميًا قد تكون صعبة بالنسبة لكثير من المرضى، خاصة أن اعتبار أقل من 5 آلاف خطوة مؤشرًا على الخمول البدني قد يجعل البعض يشعر بالإحباط لعدم قدرته على الوصول إلى الهدف.

وأوضح فرديناند أن الدراسة لا تعني أن المشي 10 آلاف خطوة يوميًا توصية خاطئة، وإنما تؤكد أن أي نشاط بدني أفضل من عدم ممارسة النشاط تمامًا، وأن زيادة عدد الخطوات يمكن أن تمنح فوائد صحية إضافية.

كما أظهرت الدراسة أن الفوائد الصحية تزداد كلما ارتفع عدد الخطوات اليومية، مع تسجيل أقل مخاطر للوفاة المبكرة بين الأشخاص الذين يمشون أكثر، خاصة من يتجاوزون 20 ألف خطوة يوميًا.

وأكد فرديناند في ختام تصريحاته أن من يجد صعوبة في الوصول إلى 10 آلاف خطوة يوميًا لا ينبغي أن يشعر بالإحباط، فحتى ممارسة قدر بسيط من النشاط البدني أفضل من عدم الحركة، وقد تمنح زيادة عدد الخطوات فوائد أكبر فيما يتعلق بصحة القلب وتقليل مخاطر الوفاة.