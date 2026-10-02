باستثناء ماهان.. العراق: استئناف الرحلات لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، عن استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي، باستثناء شركة ماهان، عقب سلسلة من المتابعات والاتصالات المكثفة مع الأطراف المعنية.

وقال المكتب في بيان: "إنه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية، وبمتابعة حثيثة من قبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف، عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات، أسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى المطار لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان".

إشادة بالتعاون الأمريكي

وثمّن رئيس مجلس الوزراء الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، لا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة.

وأكد البيان أن هذا التعاون يعكس أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني، ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادر على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم.

الطيران جسر للتواصل

وشدد رئيس الوزراء على أن حركة الطيران لا تمثل مجرد نقل بين مطارين، بل هي جسر للتواصل بين الشعوب، فمن بين المسافرين مرضى ينتظرون الوصول إلى أماكن العلاج، وزائرون قاصدون العتبات المقدسة، وعائلات تنتظر لم شملها بيسر، إلى جانب أهمية هذه الحركة للسياحة والاقتصاد والتواصل المجتمعي.

وأكد أن العراق ينطلق في علاقاته واتصالاته الخارجية من مصالح شعبه وحرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع مختلف الدول وتسخيرها لتسهيل حياة الناس وإدامة التواصل بين الشعوب.

وأشار إلى أنه سيواصل متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين والزائرين بشكل مباشر، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتذليل العقبات أمام حركة النقل والطيران، بما يخدم العراق ويحفظ مصالح المسافرين ويعزز التعاون الإنساني.