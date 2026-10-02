يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة، وأضاف بتحصله عليها من (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (موظف بإحدى شركات الإتصالات - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتسريب البيانات الخاصة بالعملاء لدى الشركة محل عمله مقابل تحصله على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









